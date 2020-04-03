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İsrail'de koronadan ölenlerin sayısı 39'a yükseldi

İsrail'de 173 kişide daha koronavirüs tespit edildi ve toplam vaka sayısı 7 bin 30'a ulaştı.

AA |
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İsrail'de koronadan ölenlerin sayısı 39'a yükseldi

İsrail'de koronavirüs teşhisi konulan ve kimliği belirtilmeyen 75 ile 79 yaşlarındaki iki erkek hasta daha öldü.

Ülkenin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 39'a yükseldiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, koronavirüs teşhisi konulan hastalardan 112'sinin durumunun ağır olduğu, 357 kişinin ise iyileştiği kaydedildi.

VAKA SAYISI 7 BİN 30

Sağlık Bakanlığı, İsrail'de bugün 173 kişide daha koronavirüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 7 bin 30'a ulaştığını bildirdi.

İsrail'de koronadan ölenlerin sayısı 39'a yükseldi

OKULLAR KAPATILDI

İsrail'de koronavirüs önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi de yasaklanmıştı.

Ülkede ayrıca market, eczane, akaryakıt istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin 15 Mart'tan itibaren kapatılmasına karar verilmişti.

Tel Aviv yönetimi, virüs nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine yasak getirmişti.

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