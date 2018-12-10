İsrail'den Gazze'ye büyük operasyon tehdidi

İsrail'in Yediot Ahronot gazetesine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, partisi Likud'un bakanlarıyla düzenlediği toplantıda, İsrail'in İran ve Hizbullah'a karşı operasyon başlattığı bir zamanda, Filistinlilerle de ayrı bir cephe açılmasını istemediğini söyledi.

Netanyahu, İsrail ordusunun Hizbullah'ın tünellerini keşfetmek için çalıştığını belirterek, "Ordu, kuzey sınırlarında büyük bir tehdit teşkil eden Hizbullah'ın tünellerini bir bir keşfetmek ve yok etmek için çalışıyor" dedi.

İRAN'A AMBARGOYU AĞIRLAŞTIRMA HEDEFİ

İsrail'in ayrıca İran'ı Suriye'den çıkarmaya, Hizbullah'ın da güdümlü füzelerini yok etmeye çalıştığına dikkat çeken Netanyahu, ülkesinin uluslararası toplum nezdinde de Hizbullah'ı mahkum etmeye ve İran'a yönelik ambargonun daha da ağırlaştırılması için diplomatik çaba gösterdiğini vurguladı.

"BEKLENENDEN DAHA BÜYÜK BİR OPERASYON YAPARIZ"

Netanyahu, halihazırdaki durumun İsrail'i Filistinlilerle de ayrı bir cephe açmamaya sevk ettiğinin altını çizerek, "Ancak mecbur kalırsak buna hazırız. Gazze'ye beklenenden daha büyük bir askeri operasyon yaparız. Biz buna hazırlanmak için vakti değerlendirdik. Güvenlik kabinesi de tüm ayrıntılara haiz" diye konuştu.