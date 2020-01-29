İsrail'in adım adım işgal ettiği Filistin

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Orta Doğu'da kendi çıkarları doğrultusunda yeni planlar yaptı.

Trump, seçimlerde İsrail'in desteğini alabilmek için İsrail'in yıllardır istediği açıklamaları yaptı ve Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak kalacağını söyledi.

AMERİKA - İSRAİL ÇİZİMİ HARİTA

Müslüman dünyasında tepkilerle karşılanan açıklamaların ardından ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından bir de harita paylaştı.

İŞGALİN HARİTASI

Filistin'in kalbi olan Kudüs, Müslümanların ilk kıblesi ve Hazreti Muhammed'in Miraç yolculuğuna çıktığı yer olan Mescid-i Aksa'nın yanı sıra Hristiyanlar ile Yahudilerin en kutsal mekânlarına ev sahipliği yapıyor.

Bu nedenle tarih boyunca saldırılara ve işgallere sahne olan Filistin'in bugün içinde bulunduğu sancılı süreç, 1. Dünya Savaşı sırasında İngilizlerin Osmanlı Devleti himayesindeki bölgeyi işgal etmesiyle başladı. Filistin'i işgal eden İngilizler, 9 Aralık 1917'de kutsal şehir Kudüs'e girdi. Bu tarihten sonra Filistin'in yüzü hiç gülmedi.

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YAHUDİLERİN FİLİSTİN TOPRAKLARINA YERLEŞMESİ

Kudüs'ün işgalinden kısa süre önce 2 Kasım 1917'deki Balfour Deklarasyonu olarak bilinen mektupla, Filistin'in kaderi değişti. İngilizler, dünyanın dört bir tarafından gelen Yahudi yerleşimcilerin Filistin topraklarına yerleşmesine göz yumdu.

TOPRAKLARIN YÜZDE 55'İNİN İSRAİL'E VERİLİŞİ

Her gün sayıları artan Yahudiler, tarihi Filistin topraklarına yerleşmeye başladı. Araplar ile Yahudiler arasında artan çatışmalar nedeniyle İngilizler, konuyu Birleşmiş Milletler'e (BM) taşıdı.

BM'nin 1947'de kabul ettiği taksim planında Filistin topraklarının yüzde 55'i İsrail'e verilirken, Araplara vatanlarından sadece yüzde 45'i layık görüldü. Özel bir statüye tabi tutulan Kudüs'ün ise uluslararası toplumun kontrolüne verilmesi kararlaştırdı.

Bu karar bölgedeki durumun iyice içinden çıkılmaz bir hâl olmasına neden oldu. Bölgedeki İngiliz mandasının sona ermesinin ardından İsrail, 14 Mayıs 1948'de Filistin toprakları üzerinde bağımsızlığını ilan etti.

Bağımsızlığından bir gün sonra Mısır, Suriye, Lübnan ve Ürdün'ün de aralarında olduğu Arap ülkeleri, İsrail'e savaş açtı. Savaşı kazanan İsrail, Batı Kudüs'ü işgal etti.

İsrail, 1967'deki savaşta da Doğu Kudüs ve Batı Şeria'ya girerek tüm Filistin topraklarını işgal etmiş oldu. Her karış toprağında acı ve gözyaşı olan Filistin'in bütün bölgelerinde İsrail işgalinin farklı boyutları hâkim.

KUDÜS'ÜN İŞGALİ

İsrail meclisi 1980'de kabul ettiği bir yasayla, Kudüs'ü doğusuyla batısıyla İsrail'in "birleşik başkenti" ilan etti. Böylece Doğu Kudüs'ün ilhakı resmiyet kazanmış oldu.

Buna karşılık BM Güvenlik Konseyi (BMGK) 1980'de İsrail'in Doğu Kudüs'ü ilhak ederek, başkent ilan etmesini geçersiz sayan 478 sayılı kararı kabul etti.

ABD dâhil uluslararası toplum Doğu Kudüs'ü işgal altında kabul ediyordu. Ta ki ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kudüs'ün işgali kadar şehrin kaderini de etkileyen kararına kadar.

Trump, Filistin-İsrail meselesinde iki devletli çözüm umudunu da ateşe atarak 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıyan kararı imzaladı.

Bu kararın ardından ABD, 14 Mayıs 2018'de Tel Aviv'deki İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdı.