Antalya'da 1 Mayıs kutlamalarında halay çeken işçilerle çalışanlar aynı karede

Bugün 1 Mayıs...

Ülkenin birçok yerinde 1 Mayıs coşkuyla kutlanıyor.

Bazı gerginlikler olmasına rağmen işçiler, 1 Mayıs'ı halaylarla kutluyor.

Bazı bölgelerden ise ilginç kareler geliyor.

Alanya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında sivil toplum kuruluşları (STK) ve vatandaşlar, Şelale Meydanı'nda düzenlenen etkinliklerle günü kutladı.

ÇALIŞMALAR SÜRDÜ

Etkinlik alanında toplanan vatandaşlar, çeşitli pankart ve sloganlarla 1 Mayıs'ı kutladı.

Öte yandan, ilçede devam eden yol yapım ve onarım çalışmaları 1 Mayıs'ta kesintiye uğramadı.

İskele bölgesinde sürdürülen yol yapım çalışmalarında görevli işçiler, bordür taşı döşeme çalışmalarına devam etti.

İŞÇİLER EYLEM SONRASI ÇÖPLERİ TOPLADI

Bayram gününde de mesailerini sürdüren işçilerin çalışmaları dikkat çekti.

Diğer işçiler eylem yaparken, onlardan geriye kalan çöpleri toplamak ise yine bugün de çalışan diğer emekçilere düştü.

SİVAS'TA SİMİTÇİLER VE HALAY ÇEKENLER AYNI KAREDE

Sivas'ta bir yanda kutlamalar yapılırken diğer yanda simit satarak ekmek parası kazanmak isteyenler de fotoğraf karelerine yansıdı.

Kutlama için toplananlar, halaylar çekerek olaysız şekilde dağıldı.