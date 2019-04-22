İsrailli bakanın nefret dolu sözleri

İsrail Adalet Bakanı Ayalet Shaked, yine nefret dolu sözlere imza attı.

"HEPSİ APTAL"

Cezayir, Fas ve Tunus halkının aptal olduğunu savunan Shaked, hepsinin ölmeyi sonuna kadar hak ettiğini söyledi.

Ayalet Shaked, benzer sözleri Filistinliler için de kullanmıştı.

ARAP BİRLİĞİ SESSİZ

İsrailli bakana Müslüman dünyasından tepkiler art arda yükselirken Arap Birliği'nden konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Bakan Shaked, bu sözleri Amerikan İsrail Kamu İşleri Komitesi'nin özel toplantısında söyledi.



