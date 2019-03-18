İstanbul, Ankara ve İzmir anket sonuçları açıklandı

31 Mart yerel seçimlerine 12 gün kaldı. Siyasi partiler miting ve toplantılar ile seçime yönelik çalışmalarını sürdürürken, Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı farklı coğrafyalarda faaliyetlerini devam ettiriyor.
EMAX Araştırma Şirketi, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçimi öncesi İstanbul, Ankara ve İzmir’de yapılan anket sonuçlarını paylaştı.
İSTANBUL VE ANKARA'DA MİLLET İTTİFAKI
Anket çalışmasında AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki önde gözüküyor.
Araştırmada, vatandaşa ‘Bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verecekleri’ soruldu. Yüzde 45,7’lik kesim AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım, yüzde 42,4’lük kesim CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu dedi.
Araştırmada, vatandaşa ‘Bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verecekleri’ soruldu. Yüzde 45,7’lik kesim AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım, yüzde 42,4’lük kesim CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu dedi.
‘Bugün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verecekleri’ sorulan vatandaşlardan yüzde 44,3’lük kesim AK Parti’nin adayı Mehmet Özhaseki, yüzde 43,5’lik kesim ise ‘CHP’nin adayı Mansur Yavaş’ dedi.
İZMİR'DE CHP ÖNDE
CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer’in yüzde 50,1, AK Parti’nin adayı Nihat Zeybekci’nin ise yüzde 38,5 oy alacağı öngörüldü.