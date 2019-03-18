İstanbul, Ankara ve İzmir anket sonuçları açıklandı

1 MHK'den Bursaspor'a cevap Merkez Hakem Kurulu, Bursaspor'un Galatasaray maçında ofsayt beklediği pozisyonla alakalı açıklamada bulundu. Açıklamaya göre Feghouli'nin golü öncesinde ofsayt yok.

2 Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosunda hazırlıklar sürüyor Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı ile Eminönü-Eyüpsultan-Alibeyköy tramvay hattında test sürüşleri başlayacak.

3 Türkiye'nin ilk fotoğrafları New York'ta sergileniyor Fransız fotoğrafçı Girault de Prangey'in çektiği ve 'İstanbul'un ilk fotoğrafları' olarak nitelendirilen 176 yıllık kareler, New York Metropolitan Sanat Müzesi'nde görülebilir.

4 Orta Asya'nın en büyük camisi Kazakistan'da yapılacak Astana'da 30 bin kişilik kapasiteye ve 57 bin metrekarelik alana sahip cami, Orta Asya'nın en büyüğü olacak.

5 Şehit babası, CHP yöneticilerine tepki gösterdi 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Cennet Yiğit'in babası Yahya Yiğit, törene katılan CHP'lilere, "Hem çocuklarımıza kurşun atanlarla bir olacaksınız hem de buraya geleceksiniz" dedi.

6 Sepetli motosikletten bahçeye uçtu, hayatını kaybetti Üzerinde yabancı uyruklu 4 kişinin olduğu sepetli motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak duvara çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.