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İstanbul Boğazı’ndan 13 yılda, 628 bin gemi geçti

İstanbul Boğazı’ndan 2006 ile 2018 yılları arasında toplam 628 bin 541 gemi geçerken, 323 bin 970 tanesi kılavuzluk hizmeti aldı. 13 yılda gemi sayısı azalırken, taşıdıkları yük arttı.

İHA | 16.01.2020 - 09:59..
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü verilerine göre, İstanbul Boğazı’ndan 2006 ile 2018 yılları arasında toplam 7 milyar 47 milyon groston ağırlığına sahip 628 bin 541 gemi geçti.

Bu gemilerden 118 bin 720 tanesini LNG, LPG ve ham petrol tankerleri oluşturdu.

İstanbul Boğazı’ndan 13 yılda, 628 bin gemi geçti

9 AYDA 30 BİN 352 GEMİ

13 yıl içinde İstanbul Boğazı'ndan geçen gemilerin 323 bin 970 tanesi, kılavuzluk hizmeti aldı. İstanbul Boğazı’ndan 2019 yılının 1 Ocak ile 30 Eylül tarihleri arasında ise toplam 467 milyon 137 bin groston ağırlığına sahip 30 bin 352 gemi geçiş yaptı. Bu gemilerin 6 bin 713 tanesini LNG, LPG ve ham petrol tankerleri oluştururken, 19 bin 516 gemi kılavuzluk hizmeti aldı.

İstanbul Boğazı’ndan 13 yılda, 628 bin gemi geçti

613 MİLYON GROSTON

İstanbul Boğazı’ndan 2006 yılında 54 bin 880 gemi geçerken, 2018 yılına gelindiğinde bu rakam her yıl kademeli olarak 41 bin 103’lere düştü. 13 yılda gemi sayısı azalırken, taşıdıkları yük arttı. 2006 yılında gemilerin taşıdığı yük ile toplam ağırlığı 475 milyon grostonken, 2018 yılında bu rakam 613 milyon grostona yükseldi. Verilere göre yıllar içinde İstanbul Boğaz’ından gemilerin geçişi azalırken, taşıdıkları yükün arttığı görüldü.

İstanbul Boğazı’ndan 13 yılda, 628 bin gemi geçti

ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN 13 YILDA 597 BİN 287 GEMİ GEÇTİ

Çanakkale Boğazı’nda ise 2006 ile 2018 yılları arasında toplam 9 milyar 377 milyon groston ağırlığına sahip 597 bin 287 gemi geçti. Bu gemilerin 120 bin 510 tanesini LNG, LPG ve ham petrol tankerleri oluştururken, 242 bin 815 gemi ise kılavuzluk hizmeti aldı.

İstanbul Boğazı’ndan 13 yılda, 628 bin gemi geçti

KANAL İSTANBUL'DAN GEÇECEK GEMİLERDEN YILLIK 1 MİLYAR DOLAR ALINACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, “İstanbul Boğazı'ndan geçen deniz aracı sayısında 15 yılda yüzde 25'lik azalma, bunların taşıdığı yük miktarında yüzde 53'lük artış var. Hesaplarımıza göre Kanal İstanbul'dan geçecek gemilerden alacağımız para, asgari yıllık net 1 milyar dolar civarında.” açıklamalarında bulunmuştu.

İstanbul Boğazı’ndan 13 yılda, 628 bin gemi geçti

İstanbul Boğazı’ndan 13 yılda, 628 bin gemi geçti

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