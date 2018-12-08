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İstanbul Edebiyat Festivali başlıyor

Her yıl düzenlenen edebiyatseverlerin buluşma noktaso olan 10'ncu İstanbul Edebiyat Festivali, 10 Aralık'ta ziyaretçileri ile buluşacak.

Haber Merkezi | 08.12.2018 - 09:20..
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı ve Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi iş birliğiyle gerçekleştirilen 10. İstanbul Edebiyat Festivali"nin ayrıntıları duyuruldu.

ONUNCU KEZ DÜZENLENİYOR

Birçok edebiyatçı ve gazetecinin katıldığı toplantı, aynı zamanda festival mekanı da olan Sultanahmet'teki Kızlarağası Medresesi'nde gerçekleştirildi.

TYB İstanbul Şubesi Başkanı Mahmut Bıyıklı, toplantıda yaptığı konuşmada, her yıl olduğu gibi bu yıl da 10 Aralık'ta İstanbul'a layık, zengin bir içerikle edebiyatseverlerin karşısına çıkacaklarını söyledi.

İstanbul Edebiyat Festivali başlıyor

"BİRÇOK GÜZELLİK YAŞADIK"

Aylarca süren bir çalışma neticesinde festivali ortaya çıkardıklarını aktaran Bıyıklı, "Festivalin dolu dolu geçmesi için onlarca toplantı yapılıp yüzlerce fikir ortaya atılıyor. İstişare grubu ve yönetim kurulunda çıkan kararlar tartışılıyor. Bu bağlamda geçtiğimiz yıllarda birçok güzellikler yaşadık. 10 yıl içerisinde çok değerli misafirlerimiz oldu" diye konuştu.

15 ARALIK'TA SONA ERECEK

Festival kapsamında her yıl temaya ilişkin belirlenen ödüller, bu yıl, roman, hikaye, şiir ve deneme dallarında verilirken, kültür ve sanat alanında hizmetleri bulunan üç kişiye de berat takdim edilecek.

Aykut Kuşkaya ve Göksel Baktagir'in müzikleriyle renk katacağı 10. İstanbul Edebiyat Festivali 15 Aralık'ta ödül töreniyle son bulacak.

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