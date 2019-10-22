İstanbul Fellowship programı, Frankfurt Kitap Fuarı’ndaydı

Bu yıl "Dünyayı hareket ettiren fikirler" sloganıyla 71'incisi düzenlenen ve 104 ülkeden 7 bin 450 yayınevinin katıldığı Uluslararası Frankfurt Kitap Fuarı'na, Türkiye'den de yoğun bir katılım görüldü. Dünya yayıncılık endüstrisinin en büyük kitap pazarı olarak nitelendirilen Frankfurt Kitap Fuarı'na Türk yayıncılık sektörü birçok temsilcisiyle ilgi gösterdi.

TBYM Başkanı Mustafa Doğru, İstanbul Fellowship Koordinasyon Kurulu Başkanı Muhammed Ağırakça ve Basın Yayın Birliği Başkanı Emrah Kısakürek bu bağlamda dünyadan meslek birlikleri başkanları ile görüşerek bu yıl 3-4-5 Mart tarihlerinde beşincisi düzenlenecek İstanbul Fellowship programı ile ilgili bilgilendirdi. Bu kapsamda ülke standları özel olarak ziyaret edilerek İstanbul Fellowship programı hakkında detaylı bilgi verildi. İstanbul Fellowship programın ülke meslek birlikleri doğrultusunda duyurulması konusunda bilgilendirildi. İstanbul Fellowship programı tanıtıcı materyaller ile birlikte karşılıklı eşleştirme sistemiyle programa katılanlara duyuruldu…

YENİ BÜYÜYEN YAYINCILIK AKTÖRLERİNE FELLOWSHİP ANLATILDI

Dünyanın birçok yerinden Frankfurt'a gelen yayıncılar ile yapılan karşılıklı görüşmelerde İstanbul Fellowship ile ilgili tanıtıcı broşürler dağıtıldı. Arap, Brezilya ve Tayvan yayıncılar birliği ile olumlu görüşmeler sağlandı. Arap Yayıncılar Birliği'nin belirlediği yayıncılar ile Türkiye'den belirlenen yayıncılar arasında yapılan görüşmelerin bir kısmı Türkiye Ulusal Standında, bir kısmı Arap Yayıncılar Birliği Standında gerçekleşti. Bunun yanı sıra özellikle Uzak Doğu'da yeni büyüyen yayıncılık sektörlerinin aktörlerine Fellowship ile ilgili bilgiler verildi. Çin, Hindistan, Malezya, Endonezya, Nepal, Tayvan'dan gelen katılımcılara Fellowship Koordinasyon Kurulu Üyeleri ayrıntılı bilgiler aktardı. Koordinasyon kurulundan katılan 9 kişi bireysel görüşmelerinin yanı sıra Fellowship ile ilgili tanıtım çalışmaları yaptı.

FELLOWSHIP, YAYIN DÜNYASINA YENİLİKLER GETİRİYOR

Tüm dünyadan yayınevi yöneticileri, editörler, telif ajansları, yayımcı meslek birlikleri ve yayımcı sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin başvurularına açık olan program 5. yılına yeniliklerle giriyor. Türkiye'ye civar ülkelere yayıncılık sektörü ile ilgili ilham vermeye başlayan İstanbul Fellowship bu yönüyle Ortadoğu'da etki alanını büyütürken Latin Amerika'dan Uzak Asya'ya bir yayıncılık köprüsü kurmayı başardı. 2020 Mart ayında beşinci kez yayımcılığın kalbinin İstanbul'da atacağı program getirdiği yeniliklerle, yeni portal sistemiyle, edebiyat ve düşünce dünyasına yaptığı katkılarla şimdiden ilgi uyandırıyor.

SON BAŞVURU TARİHİ 31 EKİM

3-4-5 Mart tarihlerinde beşinci kez düzenlenecek İstanbul Fellowship’in 1 Ağustos 2019’da başlayan başvuru süreci de tüm hızıyla devam ediyor. Katılımcıların online başvuru sistemi üzerinden başvuru yapabildiği programa şu ana kadar 76 ülkeden 376 başvuru gerçekleştirildi. 31 Ekim tarihine kadar devam edecek başvurularla bu sayının artması bekleniyor. Online profesyonel program portalı kullanılarak gerçekleştirilen başvurular, bu sistem sayesinde tüm yayımcıların yıl boyunca birbirleri ile iletişimde olabilmelerine, karşılıklı profillerini görüp, kendi ağlarını oluşturabilmelerine olanak sağlıyor.

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Damla Karakuş

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