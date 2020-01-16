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İstanbul Fırıncılar Odası, ekmek fiyatına zam istedi

Zam talebine fırıncılar da destek verdi. Yapıldığı taktirde ekmek fiyatı 1.50-1.75 lira olacak.

DHA | 16.01.2020 - 16:59..
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İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, ekmeğe zam talebiyle İstanbul Ticaret Odası'nda İstanbul Valiliği, İstanbul Ticaret Odası ve Gıda Tarım İl Müdürlüğü'nden yetkililerle bir araya geldi. Görüşmenin ardından açıklama yapan Çetin, "Bizim talep ettiğimiz zam miktarı yaklaşık yüzde 20" dedi.

"ŞU AN ALINMIŞ HERHANGİ BİR ZAM YOK"

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, “2020 için ekmek fiyatı talep ettik. Bununla alakalı çalışmalarımız devam ediyor. Girdilerimize gelen maliyetlerin tamamını dosyaladık, hesapladık, yetkililere teslim ettik. Süreç devam ediyor, şu an alınmış herhangi bir zam yok. Yetkililer vermiş olduğumuz dosyaların gerekçelerini inceleyip bize dönüş yapacaklar." diye konuştu.

İstanbul Fırıncılar Odası, ekmek fiyatına zam istedi

BAKANLIKLARA İLETİLDİ

"Bizim en son talep etmiş olduğumuz fiyat 200 gram ekmek 1 lira 50 kuruş" diyen Çetin, "Yani kilogram fiyatı 7.50 lira. Şu anda bunun üzerinden gittik. Bunu bekliyoruz. Şu an fırıncı bir zam beklentisi içerisinde, bunu bizden talep ediyor. Biz de yetkililere durumları ilettik. Komisyon kararının çıkmasını ve bakanlıktan onayın gelmesini bekleyip, yeni tarifemizi almak istiyoruz. Un fiyatları çok yükseldi, un fiyatlarını durduramıyoruz. Bakanlık nezdinde taleplerimiz oldu, bunları bakanlıklara ilettik." dedi.

İstanbul Fırıncılar Odası, ekmek fiyatına zam istedi

"EN BÜYÜK GİDER SGK PRİMLERİMİZ"

Çetin, "Maya fiyatları da çok yükseliyor. 35 liralık maya bir yılda içerisinde 90 lira oldu. Maya fiyatları da bizim durduramadığımız, engelleyemediğimiz bir ham madde gideri. En büyük giderlerimizden bir tanesi de işçilik, SGK primlerimiz. Bu maliyetlerimiz çok yükseldi. Bizim talep ettiğimiz zam miktarı yaklaşık yüzde 20. Fakat girdilerimizin, ham maddelerimizin ve genel giderlerimizin zam oranı yüzde 30'un üzerinde. Bizim talep ettiğimiz zam aslında çok büyük bir zam değil." dedi.

İstanbul Fırıncılar Odası, ekmek fiyatına zam istedi

“EKMEK FİYATININ 1.50-1.75 LİRA OLMASI GEREKİR"

Talebi değerlendiren Fırıncı Coşkun Çataloğlu ise “Özellikle un fiyatları her iki ayda bir artmakta. SGK maliyetleri arttı, işçi ücretleri arttı. Susam fiyatları arttı, mayaya yüzde 50 zam geldi. Maliyet hesaplaması yaptıklarında inanın fırıncının doğru düzgün bir kazancı yok. Zaten yüzde 70-80 dışarıyla çalışıyoruz, yani bayilere veriyoruz. Ekmek fiyatının 1.50-1.75 lira olması gerekir." diye konuştu.

İstanbul Fırıncılar Odası, ekmek fiyatına zam istedi

"KURTARMIYOR"

Fırıncı Şadıman Emeksiz de “Una zam, mayaya zam her şeye zam geldi. Buna göre ekmeğe de normal zam gelmesi, kurtarmıyor. 1.5 liralık fiyat şu anda normal ana un fiyatlarına göre. Un fiyatları yükselirse, ekmeğin fiyatının da yükselmesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

İstanbul'da 200 gramlık ekmeğin 1 lira 25 kuruş olan fiyatı, 2019 Mayıs ayında belirlenmişti.

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