İstanbul Havalimanı'ndaki taksicilere İngilizce şartı

İstanbul Havalimanı'na taşınma işlemi gerçekleşti. Asya, Avrupa ve Orta Doğu'nun kesiştiği noktada önemli bir merkezi olan İstanbul Havalimanı, dünyanın en önemli havacılık merkezlerinden biri olarak büyük bir uçuş ağının merkezi olacak.

İstanbul Havalimanı'na ulaşım birçok ulaşım araçları ile sağlanabilecek. O ulaşım araçlarından biri de tabii ki taksiler.

Bazı taksicilerin turistlerle yaşadığı problemlerin önüne geçilmesi için önlemler alındı.

TURİST DERDİNİ ANLATABİLECEK

İstanbul Havalimanı'nda görev yapan taksicilere İngilizce öğrenme zorunluluğu getiriliyor. Böylece turistler gidecekleri adresi taksicilere rahatça anlatacak, kafa karışıklığı olmayacak.

NAVİGASYONLA YOL SEÇİMİ

Ayrıca turistlerin gereğinden fazla dolaştırılarak, taksilere yüksek fiyat ödemesinin önüne geçilmesi için navigasyondan güzergah sunma zorunluluğu getirildi. Turistler gitmek istediği güzergahı kendisi belirleyecek.