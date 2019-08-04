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İstanbul-İzmir Otoyolu ücretleri

İki büyükşehir arası yolu 3,5 saate indirecek otoyolda otomobil için ödenecek ücret 300 lirayı buluyor.

Haber Merkezi | 04.08.2019 - 16:48..
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İstanbul-İzmir Otoyolu ücretleri

İstanbul ile İzmir arasındaki yol mevcut şartlarda 515 kilometre ve 8,5 saat sürüyor. Bugün açılan yol ile bu mesafe 404 kilometreye süre ise 3.5 saate indi.

OTOYOL ÜCRETLERİ

Ancak bu yolu kullanmak biraz pahalı öyle ki; İstanbul'dan otomobiliyle yola çıkan biri İzmir'e gittiğinde otoyola ödediği ücret 256,3 TL'yi buluyor. Minibüsle gidildiğinde ise ücret 410 TL'ye çıkıyor.

İSTANBUL-İZMİR OTOYOLU OSMAGAZİ KÖPRÜSÜ DAHİL ÜCRET TARİFESİ (TL)

İstanbul-İzmir Otoyolu ücretleri

İstanbul-İzmir Otoyolu ücretleri


ARAÇ SINIFLARI

1. Sınıf: AKS ARALIĞI (DİNGİL MESAFESİ) 3.20 METRE ALTINDA OLAN ARAÇLAR 1.SINIFTIR.

2. Sınıf: AKS ARALIĞI 3.20 METRE VE ÜZERİNDE OLAN HER TÜRLÜ 2 AKSLI ARAÇ 2.SINIFTIR.

3. Sınıf: AKS ADEDİ (DİNGİL SAYISI) 3 TANE OLAN HER TÜRLÜ ARAÇ 3.SINIF ARAÇTIR.

4. Sınıf: DİNGİL SAYISI 4 VE 5 ADET OLAN HER TÜRLÜ ARAÇ 4.SINIF ARAÇTIR.

5. Sınıf: DİNGİL SAYISI 6 VE DAHA FAZLA OLAN KAMYON TREYLER VB.ARAÇLAR

6. Sınıf: MOTOSİKLETLER

İstanbul-İzmir Otoyolu ücretleri

OTOYOLU İŞLETEN ŞİRKETE DEVLET GARANTİSİ VAR

Öte yandan İstanbul-İzmir Otoyolu'nu işleten Otoyol Yapım ve İşletme AŞ'nin sitesinde yer alan bilgilere göre şirkete verilen geçiş garantileri de şu şekilde;

1.Kesim: Gebze – Orhangazi için 40.000 Otomobil eşdeğer/Gün,
2.Kesim: Orhangazi – Bursa (Ovaakça Kavşağı) için 35.000 Otomobil eşdeğer/Gün,
3.Kesim: Bursa (Karacabey Kavşağı)- Balıkesir/Edremit ayrımı için 17.000 Otomobil eşdeğer/Gün,
4.Kesim: (Balıkesir – Edremit) ayrımı – İzmir için 23.000 Otomobil eşdeğer/Gün.

İstanbul-İzmir Otoyolu ücretleri

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