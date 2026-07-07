İstanbul Kartal'da metruk gecekonduda kadın cesedi bulundu

İstanbul'un Kartal ilçesi Cevizli Mahallesi'nde metruk gecekonduda hareketsiz halde bir kişinin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemelerde gecekonduda bulunan kadının yaşamını yitirdiği tespit edildi.

BİR SÜREDİR KAYIP OLDUĞU İDDİASI

Olay yeri inceleme ekipleri metruk yapı ve çevresinde detaylı çalışma gerçekleştirirken kadının cenazesi ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından hayatını kaybeden kadının bir süredir kayıp olduğu iddia edilirken polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.