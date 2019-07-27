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İstanbul merkezli büyük operasyon: 47 gözaltı

İstanbul merkezli 30 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 64 şüpheliden 47'si yakalandı.

AA | 27.07.2019 - 09:15..
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, örgüt üyesi oldukları iddiasıyla 44'ü aktif görevdeki polis 64 şüpheli hakkına gözaltı kararı verildi.

75 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 30 ilde 75 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

17 KİŞİ ARANIYOR

Devam eden operasyonda, şüphelilerden 47'sinin gözaltına alındığı, 17 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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