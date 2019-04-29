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İstanbul merkezli operasyonda suç çetesi çökertildi

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen organize suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 52 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

AA | 29.04.2019 - 13:44..
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 18 Nisan'da Bahçelievler, Bağcılar, Güngören ve Zeytinburnu'nda, 4 cinayet, 3 kasten yaralama, 2 öldürmeye teşebbüs ve uyuşturucu ticareti gibi birçok olaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Ümit Y.'nin de bulunduğu 52 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İstanbul merkezli operasyonda suç çetesi çökertildi

ADRESLERDE OLMAYAN YOK

Şüpheliler Bakırköy Adliyesine sevk edildi. Bu arada, zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda; 15 tabanca, 1 uzun namlulu silah, 1 keskin nişancı tüfeği, 2 çelik yelek, 2 bin 650 çeşitli fişek, 2 sahte nüfus cüzdanı ile çeşitli tür ve miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul merkezli operasyonda suç çetesi çökertildi

300 ZEHİRLİ FİŞEK

Ayrıca, ele geçirilen fişekler arasında keskin nişancı tüfeğine ait, ucunda amonyum nitrat bulunan yaklaşık 300 zehirli fişeğin de bulunduğu öğrenildi.

İstanbul merkezli operasyonda suç çetesi çökertildi

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