İstanbul serbest piyasasında döviz fiyatları
Jeopolitik gerginlikler sürerken, İstanbul serbest piyasada dolar 46,1160 liradan, euro 53,2850 liradan günü başladı.
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ABD-İsrail ve İran arasındaki gerginliğin seyri piyasaların odağında.
Küresel piyasalar, Orta Doğu'da tansiyonun yatışması ve yarı iletken sektöründeki satış baskısının azalmasıyla toparlanma eğilimine girdi.
Tarafların devam eden uzlaşma arayışlarını tehlikeye atacak aksiyonlara ara vermesi riskli varlıklara talebi destekledi.
DÖVİZ FİYATLARI
Dün doların satış fiyatı 46,1030 lira, euronun satış fiyatı ise 53,2430 lira olmuştu.
Serbest piyasada 46,1140 liradan alınan dolar 46,1160 liradan satılıyor.
53,2830 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 53,2850 lira oldu.
Sterlin ise 61,4763 liradan alınıp, 61,7845 liradan satılıyor.
AYRINTILAR GELİYOR
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)