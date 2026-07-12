İstanbul Silivri'de sıcak hava nedeniyle sahiller doldu

Yurt genelinde yüksek sıcaklıklar etkisini göstermeyi sürdürüyor.

Bu kapsamda aşırı sıcakların etkili olduğu noktalardan bir tanesi de İstanbul oldu.

Hafta sonunu değerlendirmek isteyen İstanbullular, güneşli havayla birlikte sahillere akın etti.

SİLİVRİ HALK PLAJI DOLDU TAŞTI

Özellikle en çok tercih edilen noktalardan biri olan Silivri Kumluk Plajı’na günübirlik gelen tatilciler yoğunluk oluşturdu.

Denize giren vatandaşlar, sıcak havanın keyfini çıkardı.