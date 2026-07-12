Adalet Bakanı Akın Gürlek, kazandığı tazminatı Türk Kızılay'a bağışladı

Sanatçı Haluk Levent'in AHBAP derneği vasıtasıyla topladığı yardım paralarıyla kumar oynadığı ve bu bağışların büyük bölümü kumarda kaybettiği, yine gelen bağışların şahıs hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla gözaltına alınmasının ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten çok dikkat çeken bir adım geldi.

Bakan Gürlek, kişilik haklarına yönelik haksız ithamlar nedeniyle açtığı manevi tazminat davası sonucunda tahsil edilen 150 bin TL'yi Türk Kızılay'a bağışladığını duyurdu.

"VATANDAŞLAR GÖNÜL RAAHTLIĞIYLA BAĞIŞ YAPABİLİR"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürlek, Türk Kızılay'ın köklü geçmişi, fedakâr çalışanları ve gönüllüleriyle afetlerde ve kriz anlarında ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu belirterek, kurumun Türk milletinin yardımseverlik ruhunun en güçlü temsilcilerinden biri olduğunu ifade etti.

Vatandaşların Türk Kızılay'a gönül rahatlığıyla bağış yapabileceğini vurgulayan Gürlek, "Yapılan her katkının bir ihtiyaç sahibine umut, bir yaraya merhem olacağına güvenebilir." ifadelerini kullandı.

Gürlek, açıklamasında, "Şahsıma yönelik haksız ithamlar nedeniyle açmış olduğum bir manevi tazminat davası neticesinde tahsil edilen 150 bin TL tutarı Türk Kızılay'a bağışladım." dedi.

Türk Kızılay'ın dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırdığına dikkat çeken Gürlek, kurumun çalışanları ve gönüllülerine teşekkür ederek, dayanışma, merhamet ve kardeşlik anlayışını desteklemeye devam edeceklerini belirtti.