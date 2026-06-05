İstanbul Şişli'de saldırıya uğrayan taksici kalp krizi geçirdi

İstanbul’un Şişli ilçesi Mecidiyeköy Merkez Caddesi üzerinde seyir halindeki taksinin sürücüsü Erdal Çiçek ile ismi öğrenilemeyen erkek yolcu arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Otomobili yolun sağına çekerek taksiden inen Çiçek ile yolcu arasında çıkan kavgada sürücü kalp krizi geçirdi.

SALDIRGAN YOLCU YAKALANDI

Yoldan geçen diğer taksiciler ve vatandaşlar tarafından kalp masajı yapılan Çiçek, ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaşananlardan sonra kaçmak isteyen yolcu ise çevredekiler tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

DURUMU AĞIR

Yoğun bakımda tedavisi süren taksicinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.