Denizanası sanılan tehlikeli canlı sahillere vurdu: "Temas etmeyin" uyarısı

Japonay sahillerinde yeni bir canlı türü keşfedildi.

İlk bakışta denizanası gibi görünse de aslında gerçek bir denizanası değil.

'Physalia mikazuki' adı verilen tür, birbirine bağlı birçok organizmadan oluşan ve birlikte yaşayan sifonofor grubuna ait.

Bilim insanları, bu canlıyı detaylı anatomik incelemeler ve DNA analizleri ile doğruladı.

KEŞFİN DETAYLARI

Yeni tür, Tohoku Üniversitesi araştırmacılarının gerçekleştirdiği saha çalışmaları sırasında Gamo Plajı'nda bulundu.

Mavi ve yarı saydam yapısıyla dikkat çeken canlı, araştırmacı Yoshiki Ochiai'nin ilgisini çekti.

Ekip, daha önce bölgede benzer bir örnek görmediklerini belirterek, canlıyı laboratuvara götürdü ve incelemelere başladı.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE BAĞLANTISI

Türün adındaki 'mikazuki' ifadesi, Japon tarihinin önemli figürlerinden biri olan Sendai hükümdarı Date Masamune'ye bir gönderme yapıyor.

Bazı araştırmacılar bu yeni türü 'samuray denizanası' olarak da adlandırıyor.