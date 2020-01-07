TEM otoyolundaki kaza trafiğin aksamasına neden oldu

Kasım Süleymani'nin defin işleminin, cenaze töreninde yaşanan izdihamda ölü ve yaralıların olmasından dolayı ertelenmesi, akıllara Ayetullah Humeyni'nin cenaze töreninde yaşananları getirdi.

İran'ın en büyük 2 cenaze töreni de skandalla sonuçlandı

Çığ düşen yolda mahsur kalan çok sayıda araç, ekiplerin çalışması sonucu yolun açılmasıyla kurtuldu.

4

İstanbul Üniversitesi öğrencilerini darbeden polis uzaklaştırıldı

İstanbul Valiliği, 2 Ocak'ta İstanbul Üniversitesi önündeki eyleme yapılan müdahaleyle ilgili başlatılan soruşturmada bir polis memuru hakkında görevden uzaklaştırma kararı verildiğini bildirdi.