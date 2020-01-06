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İstanbul Üniversitesi yemekhane kararını iptal etti

İstanbul Üniversitesi gelen tepkiler üzerine yeni yemek tarifesi kararını iptal ederek, tarifelerin önceden olduğu gibi devam edeceğini açıkladı.

Haber Merkezi | 06.01.2020 - 02:30..
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İstanbul Üniversitesi yemekhane kararını iptal etti

İstanbul Üniversitesi bütçe kısıtlılığını öne sürerek yemekhanelerinde, 2 Ocak tarihinden itibaren kahvaltı hizmetini kaldırmış  ve öğrencilerin daha önce her öğünde kullanabildikleri indirimli yemek haklarını tek öğüne indirmişti.

Öğrenciler bu karara büyük tepki göstererek üniversiteye dilekçelerini sunmuş ve protesto düzenlemişti.

Öğrencilerin tepkilerine kayıtsız kalmayan İstanbul Üniversitesi bu kararından geri adım attı.

İstanbul Üniversitesi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla yemekhanelerle ilgili alınan kararın iptal edildiğini açıkladı. Açıklamada, "Öğrencilerimizin taleplerini değerlendiren Rektörlüğümüz, yemekhane ile ilgili alınan kararı iptal ederek; öğrencilerimizin sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeklerinin önceden olduğu gibi aynen devam etmesi kararı almıştır." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Üniversitesi yemekhane kararını iptal etti

İstanbul Üniversitesi yemekhane kararını iptal etti

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