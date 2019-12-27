taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9549
Euro
6.6383
Altın
1511.09
Borsa
113842.75
Gram Altın
289.375
Bitcoin
42812.41

İstanbul Valiliği'nden gemi kazası açıklaması: Deniz kirlenmedi

Liberya bandıralı "Songa Irıdıum" adlı yük gemisi, İstanbul Boğazı'nda karaya oturdu. Gemi kazasına ilişkin İstanbul Valiliği, "Deniz ve çevre kirliliği söz konu değildir." açıklamasını yaptı.

DHA | 27.12.2019 - 13:33..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Ukrayna'nın Odessa limanından İstanbul'a gelen 23 bin 633 groston ağırlığında 191 metre uzunluğundaki gemide henüz bilinmeyen bir nedenle arıza meydana geldi.

Gemi İstanbul Boğazı'nda Rumeli Hisarı mevkisinde karaya oturdu.

İstanbul Boğazı'nda gemi kıyıya çarptı İZLE

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Gemi kazası ile ilgili bir açıklama da İstanbul Valiliği'nden geldi. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre; 19 mürettebat ile Kılavız Kaptan eşliğinde boğazdan geçiş yapan Liberya bandıralı ‘Songa Irıdıum’ adlı yük gemisi, saat 12:00’de Makine arızası sinyali vermiş, 12:13’te Rumeli Hisarı mevkiinde kıyıya çarpmıştır.

Olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı Kurtarma Römorkörleri ile Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi ekipleri sevk edilmiştir. Kaza nedeniyle gemi mürettebatı veya kaza mahallinde herhangi bir yaralanma veya can kaybı yoktur. Römorkörler ile kurtarma çalışmalarına başlanmış olup, şuan itibariyle herhangi bir deniz ve çevre kirliliği söz konu değildir.

Söz konusu geminin arkasında boğaz geçişi yapan 3 geminin emniyetle boğazdan geçişi sağlanmış, 1 tanker emniyetle demirletilmiş, boğaz geçişi askıya alınmıştır. Kıyıya Çarpan gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Römorkörlerince en kısa sürede İstanbul Limanı Demir Mevkii’ne alınacaktır."

İstanbul Valiliği'nden gemi kazası açıklaması: Deniz kirlenmedi

İstanbul Valiliği'nden gemi kazası açıklaması: Deniz kirlenmedi


YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Otobüs firmaları hizmetleri kısmaya başladı

Otobüs firmaları hizmetleri kısmaya başladı

302
Yerli otomobil Bursa'da üretilecek

Yerli otomobil Bursa'da üretilecek

558
CNN Türk'te Beste Uyanık işten çıkarıldı

CNN Türk'te Beste Uyanık işten çıkarıldı

105
MHP'li Cemal Enginyurt sahneden indirildi

MHP'li Cemal Enginyurt sahneden indirildi

319
Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret tepkisi

Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret tepkisi

352
Tayini çıkan imam ağaçları da beraberinde götürdü

Tayini çıkan imam ağaçları da beraberinde götürdü

257
İstanbul Boğazı'nda gemi kıyıya çarptı

İstanbul Boğazı'nda gemi kıyıya çarptı

525
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir