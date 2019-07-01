İstanbul Valiliği'nin Atatürk fotoğrafı olay oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerinde İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile görüştü. Görüşmenin fotoğrafı Valilik Twitter hesabından paylaşıldı. Paylaşılan fotoğrafta Atatürk'ün kaşlarının birleşik olması tepki çekti.

ATATÜRK'ÜN TEK KAŞLI OLARAK YER ALDIĞI FOTOĞRAF

SİLİNİP DÜZELTİLDİ

Tepki çeken bu paylaşım silindi. Atatürk'ün kaşları düzeltilerek tektar Twitter'dan paylaşıldı.

CANDAŞ TOLGA IŞIK, VALİ'DEN BİLGİ AKTARDI

Olayla ilgilli İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile konuştuğunu belirten Candaş Tolga Işık da şunları yazdı: "İstanbul Valisi @yerlikayaali34 ile az önce valilikten yapılan skandal paylaşım üzerine konuştum. “Arkadaşlar fotoğrafın telefondan aktarılması sonucu böyle bir şey olduğunun bilgisini verdi. Bizzat inceliyorum olayı şu an... Bir kasıt olamaz varsa da gereken yapılır” dedi."

"AZ ÖNCE KONUŞTUM...."

Işık, gündemdeki olaylarla ilgili konunun muhattabıyla yaptığı görüşmeleri cümlenin başına "Az önce konuştum" diyerek hesabından duyuruyor.





İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Vali Yerlikaya’yı ziyaret etti VİDEO