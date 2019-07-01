taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6382
Euro
6.3961
Altın
1393.12
Borsa
99824.13
Gram Altın
252.307

İstanbul Valiliği'nin Atatürk fotoğrafı olay oldu

Valilik Twitter hesabından paylaşılan Atatürk fotoğrafı daha sonra silindi.

Haber Merkezi | 01.07.2019 - 16:44..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
İstanbul Valiliği'nin Atatürk fotoğrafı olay oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerinde İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile görüştü. Görüşmenin fotoğrafı Valilik Twitter hesabından paylaşıldı. Paylaşılan fotoğrafta Atatürk'ün kaşlarının birleşik olması tepki çekti.

ATATÜRK'ÜN TEK KAŞLI OLARAK YER ALDIĞI FOTOĞRAF

İstanbul Valiliği'nin Atatürk fotoğrafı olay oldu

İstanbul Valiliği'nin Atatürk fotoğrafı olay oldu

SİLİNİP DÜZELTİLDİ

Tepki çeken bu paylaşım silindi. Atatürk'ün kaşları düzeltilerek tektar Twitter'dan paylaşıldı.

İstanbul Valiliği'nin Atatürk fotoğrafı olay oldu

İstanbul Valiliği'nin Atatürk fotoğrafı olay oldu

CANDAŞ TOLGA IŞIK, VALİ'DEN BİLGİ AKTARDI

Olayla ilgilli İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile konuştuğunu belirten Candaş Tolga Işık da şunları yazdı: "İstanbul Valisi @yerlikayaali34 ile az önce valilikten yapılan skandal paylaşım üzerine konuştum. “Arkadaşlar fotoğrafın telefondan aktarılması sonucu böyle bir şey olduğunun bilgisini verdi. Bizzat inceliyorum olayı şu an... Bir kasıt olamaz varsa da gereken yapılır” dedi."

İstanbul Valiliği'nin Atatürk fotoğrafı olay oldu

"AZ ÖNCE KONUŞTUM...."

Işık, gündemdeki olaylarla ilgili konunun muhattabıyla yaptığı görüşmeleri cümlenin başına "Az önce konuştum" diyerek hesabından duyuruyor.

İstanbul Valiliği'nin Atatürk fotoğrafı olay oldu

İstanbul Valiliği'nin Atatürk fotoğrafı olay oldu

İstanbul Valiliği'nin Atatürk fotoğrafı olay oldu

İstanbul Valiliği'nin Atatürk fotoğrafı olay oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Vali Yerlikaya’yı ziyaret etti VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
KKTC'de patlama meydana geldi

KKTC'de patlama meydana geldi

305
Libya'dan Türkiye'ye açıklama: 6 kişiden haberimiz yok

Libya'dan Türkiye'ye açıklama: 6 kişiden haberimiz yok

323
İç karışıklıktaki Libya: Öne çıkan 4 silahlı güç var

İç karışıklıktaki Libya: Öne çıkan 4 silahlı güç var

80
Der Spiegel İmamoğlu'nu Erdoğan'a benzetti

Der Spiegel İmamoğlu'nu Erdoğan'a benzetti

487
Erdoğan, Macron ile yaptığı görüşmeyi anlattı

Erdoğan, Macron ile yaptığı görüşmeyi anlattı

358
John Obi Mikel, Trabzonspor'a transfer oldu

John Obi Mikel, Trabzonspor'a transfer oldu

46
Sakarya'da arazi zararı dolusavarlarla önleniyor

Sakarya'da arazi zararı dolusavarlarla önleniyor

31
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir