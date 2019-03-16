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İstanbul'a semazenlik yapmaya gelen İngiliz

Babasını kaybettikten sonra düştüğü manevi boşluktan İslam'ı kabul ederek çıkan 53 yaşındaki İngiliz vatandaşı Cemal Jones, Mevleviliğe ilgi duyarak yerleştiği İstanbul'da sema ediyor.

AA | 16.03.2019 - 16:34..
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Londra'da doğan 53 yaşındaki Jones, trafik kazasında babasını kaybettikten sonra hayatının seyrini tamamen değiştirdi.

16 YAŞINDA MÜSLÜMAN OLDU

Kazadan sonra manevi bir arayışa giren ve 1982'de henüz 16 yaşındayken İslam'ı seçerek ruhsal sıkıntılarından kurtulan Jones, Terry olan ismini Cemal olarak değiştirdi.

İstanbul'a semazenlik yapmaya gelen İngiliz

KONYA'YA GELDİ, SEMA YAPMAK İÇİN İSTANBUL'A TAŞINDI

Bilgisayar tamircisi olarak çalıştığı Londra'da, 2012'de manevi bir rehberin yönlendirmesiyle Mevleviliği keşfeden Jones, emekli olduktan sonra bu disiplinin gereği olan semazenliği ilerletmek için Konya'ya gitti.

Konya'daki eğitiminden sonra Londra'ya dönen Jones, sema yapabilmek için 4 yıl önce İstanbul'a taşındı. Başta Galata ve Yenikapı mevlevihaneleri olmak üzere, farklı tekkelerde de sema yapan Jones, manevi huzuru semada buldu.

İstanbul'a semazenlik yapmaya gelen İngiliz

''İSLAM'I ÇOK SEVİYORUM''

Jones, İslam'ı çok sevdiğini, çünkü Allah katında herkesin eşit sayıldığını ifade ederek, "Allah'a dua etmeyi çok seviyorum. Efendimiz Hazreti Muhammed döneminde insanları namaza çağıran Bilal-i Habeşi siyahiydi. Önemli olan insanların kalbinde olandır. İslam'da sevdiğim şey bu. Ben belki daha iyi eğitimliyimdir, daha iyi görünüyorumdur ama daha iyi biriyim diyemem." diye konuştu.

İstanbul'a semazenlik yapmaya gelen İngiliz

''İSTANBUL SEMANIN KALBİ''

Sema yapan arkadaşlardan çoğunun İngilizce bilmediğine ve kendisinin Türkçesinin de çok zayıf olduğuna işaret eden Jones, semazen oldukları için iletişimde dilin önemli olmadığını vurguladı. İstanbul'u "semanın kalbi" olarak gördüğünü belirten Jones, burada birçok tekke ve mevlevihanede sema yapabildiğini söyledi.

İstanbul'a semazenlik yapmaya gelen İngiliz

İstanbul'a semazenlik yapmaya gelen İngiliz

İstanbul'a semazenlik yapmaya gelen İngiliz

İstanbul'a semazenlik yapmaya gelen İngiliz

İstanbul'a semazenlik yapmaya gelen İngiliz


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