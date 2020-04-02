Martta İstanbul’da 0,33, Ankara’da yüzde 3,9 enflasyon artışı

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) açıkladığı mart ayı enflasyon oranlarına göre; geçen yılın aynı ayına göre perakende fiyatlar yüzde 12,47, toptan fiyatlar ise yüzde 9,91 yükselmiş oldu.

ÖNCÜ GÖSTERGE

İTO’nun açıkladığı İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi ve Toptan Eşya Fiyatları İndeksi, enflasyonun öncü bilgilerinden olarak görülüyor.

ANKARA’NIN ENFLASYON ORANLARINDA DA ARTIŞ VAR

Ankara’nın enflasyon oranı açıklandı. Buna göre Ankara’da gıda enflasyonu mart ayında yüzde 3,9 arttı.

AÇLIK SINIRI 2 BİN 345 LİRA

Ayrıca Türk-İş'in açıkladığı 2020 yılı Mart ayına ait 4 kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 345 lira olarak belirlendi.

YOKSULLUK SINIRI 7 BİN 639 LİRA

Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarı yani yoksulluk sınırı ise 7 bin 639 lira oldu.