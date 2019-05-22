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İstanbul'da 5 bin polis daha göreve başlayacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "4-5 ay içerisinde İstanbul'a 5 bin polis vereceğiz" dedi.

DHA | 22.05.2019 - 11:29..
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fatih'te muhtarlarla buluşmasında yaptığı konuşmada, İstanbul'daki güvenlik önlemleri ile açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu, “Bekçiler gelmiştir. Daha da gelecektir. Yaklaşık 1.200 bekçi daha İstanbul'a gelecek. Dün polislerimizi mezun ettik. 2 bin 500 polisimizi mezun ettik. İstanbul'a 2 bin polisini veriyoruz. Ağustos sonunda 13 bin 500 polis mezun ediyoruz. Onun da 3 bin 500'ünü İstanbul'a vereceğiz. Toplam 4-5 ay içerisinde İstanbul'a 5 bin polis vereceğiz." dedi.

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