İstanbul’da 5 katlı iş yerinde korkutan yangın

İstanbul'da 5 katlı iş yerinde yangın paniği...

Bayrampaşa ilçesi Vatan Mahallesi Çiftehavuzlar Caddesi'ndeki plastik malzeme satışı yapılan 5 katlı iş yerinin 3'üncü katında, saat 05.00 sıralarında yangın çıktı.

ALEVLER ÜST KATLARA SIÇRADI

İş yerindeki plastik malzemelerin hızlıca tutuşmasıyla kısa sürede yükselen alevler üst katlara sıçradı.

Binanın 3 katını saran alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

BİNA ÇATISINDA KISMİ ÇÖKME MEYDANA GELDİ

Adrese gelen itfaiye ekipleri, alevlerin bitişikteki iş yerlerine sıçramaması için büyük çaba harcarken binanın çatısında kısmi çökme meydana geldi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

İŞ YERİNİN 3 KATI KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken iş yerinin 3 katı kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.