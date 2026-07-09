İstanbul'da akaryakıt istasyonundaki otomobil markete daldı

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İstanbul'da korkunç kaza..

Saat 20.00 sıralarında Göztepe Mahallesi Bosna Caddesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen olayda akaryakıt istasyonunda aracını yıkayan sürücü marketin önüne park ederek alışveriş yaptı.

ARACIYLA MARKETE DALDI: 1 YARALI

Yeniden direksiyon başına geçen kadın sürücü, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolünü kaybettiği 34 ML 3521 plakalı otomobiliyle markete daldı. Kaza sırasında markette alışveriş yapan 1 müşteri yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen müşteri, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

OTOMOBİL ÇEKİCİYLE ÇIKARILDI

Otomobil ekiplerin çalışmasının ardından marketten çıkarılırken, iş yerinde ise hasar meydana geldi. Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı