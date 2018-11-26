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İstanbul'da askeri helikopter düştü

İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopterin düştüğü bildirildi. Olayda 4 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz ise yaralandı.

AA | 26.11.2018 - 11:21..
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İstanbul'da askeri helikopter düştü

UH-1 tipi askeri helikopter, Sancaktepe'de mahalle arasında düştü. İki apartmanın arasına düşen helikopterde bulunan 4 askerin şehit olduğu, bir askerin ise yaralandığı belirtildi.

Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olayla ilgili "Samandıra'da eğitim uçuşu yapan askeri helikopterimiz bilinemeyen sebepten dolayı düşmüştür. 4 şehidimiz, 1 yaralımız var.

Yaralılara yönelik tedavi ve olayın sebebiyle ilgili inceleme başlamıştır. Olay yerindeki çalışma devam etmektedir." açıklamasını yaptı.

HULUSİ AKAR İNCELEMEDE BULUNACAK

Milli Savunma Bakanı Akar da askeri helikopterin düştüğü bölgede inceleme yapmak amacıyla olay yerine gidiyor.

İstanbul'da askeri helikopter düştü ViDEO

İstanbul'da askeri helikopter düştü

İstanbul'da askeri helikopter düştü

İstanbul'da askeri helikopter düştü

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