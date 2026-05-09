İstanbul'da damadını öldüren kadın, mahallede alkışlarla karşılandı

6 Mayıs Çarşamba günü saat 15.30 sıralarında İstanbul'un Kağıthane ilçesinde Çeliktepe Mahallesi'nde, korkunç bir olay meydana geldi.

İddiaya göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenilen Rüzgar Eser (33), boşanma aşamasındaki eşi Nurşin E.’nin (28) yaşadığı eve geldi.

BALDIZINI VE KAYINVALİDESİNİ DARBETTİ

Taraflar arasında çıkan tartışmada Rüzgar Eser, eşini silahla yaralayıp, olay sırasında evde baldızı Betül E. (32) ile annesi Delal A.'yı darbetmeye başladı.

DAMADINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Kavganın büyümesi üzerine mutfaktan bıçak alan Delal A., Rüzgar Eser'i göğsünden bıçaklayarak öldürdü.

Ağır yaralanan Nurşin E., ilk müdahalenin ardından Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İFADELERİ ALINDI

Darbedilen kayınvalide Delal A. ve Betül E.'nin ise tedavi için Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne götürüldüğü öğrenildi.

Hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alınan Delal A. ve Betül E.'nin emniyette ifadeleri alındı.

"EĞER BEN MÜDAHALE ETMESEYDİM HEPİMİZİ ÖLDÜRECEKTİ"

Delal A. emniyetteki ifadesinde, "O gün Batman'dan İstanbul'a gelmiş. Evin önüne geldi. Kapıyı çalıp, konuşmak istediğini söyledi. Biz de ona inanıp, kapıyı açtık. Kızımla konuşmaya başladıktan 10 dakika sonra aralarında yine kavga çıktı. Bir anda silahını çekerek ateş etmeye başladı.

Ben de ona engel olmak için mutfağa koşup bıçak aldım. Kızıma tekrar ateş etmeye çalışınca aramızda boğuşma oldu. Bu sırada elimdeki bıçağı rastgele salladım. Eğer ben müdahale etmesem hepimizi öldürecekti." dedi.

MAHALLEDE ALKIŞLARLA KARŞILANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Delal A. hakkında, ev hapsi şeklinde adli kontrol hükümleri uygulandı.

Serbest kalmasının ardından evine gelen Delal A., komşuları tarafından alkışlarla karşılandı.

"ÇOCUKLARIMI KORUDUM"

Yakınlarının sarıldığı Delal A., ardından evine götürüldü.

Yüzü ve gözü yaralı olduğu görülen Delal A., “Ben anneliğimi yüreğimle yaptım. Kimse bırakmaz çocuklarını öldürmeye. Ben de çocuklarımı korudum.” dedi.