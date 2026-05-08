Kağıthane'de öldürülen saldırgan damadın tehdit videosu çıktı

Anne, kızının kadın cinayeti kurbanı olmasını engelledi.

Bıçakla yaptığı müdahale kızına ateş açan eski damadının sonu oldu.

EŞİNİ TEHDİT ETMİŞ

Kağıthane'de boşanma sürecinde olduğu 28 yaşındaki eşi Nurşin Eser'in annesiyle birlikte oturduğu eve giderek genç kadına ateş açan 33 yaşındaki Rüzgar Eser, kayınvalidesi Delal A.'nın kızını korumak için bıçakla kavgaya müdahil olması sonucu öldü.

Rüzgar Eser'in Nurşin Eser'i görüntülü arayarak tehdit ettiği, "önce seni sonra kendimi öldüreceğim" dediği konuşmanın videosu ortaya çıktı.

Başka bir cihazdan kaydedilen görüntülerde Rüzgar Eser'in "Nurşin 2-3 ay sabret, seni öldüreceğim, sakın geri adım atma. İki ay sonra o çocuk annesiz babasız kalacak, yetimhanede büyüyecek" dediği duyuluyor.

4 YAŞINDAKİ KIZINI DA KORKUTTU

Videoda Rüzgar Eser'in o sırada konuşmayı duyan ve ağlayan kendi 4 yaşındaki kızına da "Annesiz babasız kalacaksın. Yetimhanede büyüyeceksin" dediği anlar kan dondurdu.

"ANNENİ ÖLDÜRECEĞİM SENİ DEVLET BÜYÜTECEK"

Rüzgar Eser'in ayrıca olay öncesinde kızına da video çekip, "Ben senin anneni öldürmek zorundayım, kendi ellerimle öldüreceğim. 2 aya Almanya'ya gideceğim para lazım, seni devlet büyütecek. Ben 2-3 ay sonra gelip senin anneni, neneni ve o evde kimi yakalarsam öldüreceğim. Annene söyle aklını başını alsın" dediği ortaya çıktı.

NE OLMUŞTU?

Olay, önceki gün (6 Mayıs) saat 15.30 sıralarında Çeliktepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenilen Rüzgar Eser (33), boşanma aşamasındaki eşi Nurşin E.’nin (28) yaşadığı eve geldi. Taraflar arasında çıkan tartışmada Rüzgar Eser, eşini silahla yaralayıp, olay sırasında evde baldızı Betül E. (32) ile annesi Delal A.'yı darbetmeye başladı. Kavganın büyümesi üzerine mutfaktan bıçak alan Delal A., Rüzgar Eser'i göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Ağır yaralanan Nurşin E. ilk müdahalenin ardından Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

