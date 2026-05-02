İstanbul'da egzoz sisteminden ceza yiyen sürücü sinirlerine hakim olamadı

Yeni trafik kanunu ile kural ihlali yapan sürücülere yönelik cezalar artırıldı.

Bu kapsamda yurt genelinde denetimler devam ediyor.

Son olarak adresler cezalar ile en karşılaşılan il olan İstanbul'u gösterdi.

EGZOZDA TEKNİK DEĞİŞİKLİĞE CEZA

Ekipler tarafından durdurulan araçta yapılan incelemelerde mevzuata aykırı egzoz değişikliği olduğu belirlendi.

Sürücüye idari para cezası uygulanırken aracın 30 gün süreyle trafikten men edileceği bildirildi.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Cezayı duyan sürücü ise öfkesine hakim olamayarak aracının camını kırdı.

Daha sonra ise eylemlerinin şiddetini bir üst seviyeye taşıyarak yumruklayarak zarar verdi.

VATANDAŞLARIN TEPKİSİNİ ÇEKTİ

O anlar çevredeki vatandaşların dikkatini çekerken, sürücünün agresif tavırları kısa süreli gerginliğe neden oldu.