Balıkesir'de 4 yaşındaki Sancar kazada hayatını kaybeden annesine veda etti

Tekirdağ’da yürekleri burkan kaza...

Çerkezköy ilçesinde yaşayan Elif Kel, Manisa’da yaşayan yeğeninin düğününe katılmak için yanına çocukları Sancar, Muhittin ve İlknur’u da alarak Tekirdağ–İzmir seferini yapan otobüse bindi.

OTOBÜS DEVRİLDİ

Elif Kel ve çocuklarının da bulunduğu otobüs, Balıkesir’in Bandırma ilçesinde sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 30 KİŞİ YARALANDI

Kazada Elif Kel’in de aralarında bulunduğu 3 kişi hayatını kaybetti, oğlu Sancar’ın da aralarında olduğu 30 kişi yaralandı.

Ölen Elif Kel’in cenazesi, toprağa verilmek üzere yaşadıkları Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesine getirildi.

Kel için bugün öğle vakti Veliköy Kebir Camisi’nde cenaze namazı kılındı.

TABURCU EDİLEN OĞLU DA KATILDI

Namaza Kel’in eşi Şevket, kazada yaralanan ve hastaneden taburcu edilen oğlu Sancar diğer çocukları Muhittin ve İlknur ile yakınları ve sevenleri katıldı.

O BENİ BIRAKIP GİTTİ

Eşinin tabutuna sarılan Şevket Kel, “O benim bel kemiğimdi. Ne o ne ben birbirimizin kalbini kırdık. O beni bırakıp gitti.” diyerek gözyaşı döktü.

Elif Kel, namazın ardından gözyaşları arasında Veliköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.