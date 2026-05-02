Balıkesir'de 4 yaşındaki Sancar kazada hayatını kaybeden annesine veda etti
Balıkesir’de devrilen yolcu otobüsünde hayatını kaybeden üç çocuk annesi Elif Kel, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi. Kel’in, kazada yaralanan ve hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edilen oğlu Sancar Kel de annesinin cenazesine katıldı.
Tekirdağ’da yürekleri burkan kaza...
Çerkezköy ilçesinde yaşayan Elif Kel, Manisa’da yaşayan yeğeninin düğününe katılmak için yanına çocukları Sancar, Muhittin ve İlknur’u da alarak Tekirdağ–İzmir seferini yapan otobüse bindi.
OTOBÜS DEVRİLDİ
Elif Kel ve çocuklarının da bulunduğu otobüs, Balıkesir’in Bandırma ilçesinde sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 30 KİŞİ YARALANDI
Kazada Elif Kel’in de aralarında bulunduğu 3 kişi hayatını kaybetti, oğlu Sancar’ın da aralarında olduğu 30 kişi yaralandı.
Ölen Elif Kel’in cenazesi, toprağa verilmek üzere yaşadıkları Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesine getirildi.
Kel için bugün öğle vakti Veliköy Kebir Camisi’nde cenaze namazı kılındı.
TABURCU EDİLEN OĞLU DA KATILDI
Namaza Kel’in eşi Şevket, kazada yaralanan ve hastaneden taburcu edilen oğlu Sancar diğer çocukları Muhittin ve İlknur ile yakınları ve sevenleri katıldı.
O BENİ BIRAKIP GİTTİ
Eşinin tabutuna sarılan Şevket Kel, “O benim bel kemiğimdi. Ne o ne ben birbirimizin kalbini kırdık. O beni bırakıp gitti.” diyerek gözyaşı döktü.
Elif Kel, namazın ardından gözyaşları arasında Veliköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.