İstanbul'da elektrik akımına kapılan çocuğu annesi kurtardı

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde korku dolu anlar...

Aynur Bekdemir, antrenmandan çıkan oğlu B.B. ve ağabeyinin 4 yaşındaki çocuğuyla evlerine gitmek üzere sokakta yürümeye başladı.

Bu sırada Bekdemir, kaldırımın dar olması nedeniyle yoldan ilerledi.

AKIMA KAPILDI; ANNESİ MONTUNDAN TUTUP KURTARDI

Bekdemir’in oğlu B.B. ise kaldırımda bulunan direğin yanından geçtiği sırada bir anda elektrik akımına kapıldı.

Panikleyen çocuğu annesi montundan çekerek kurtardı.

Bekdemir çevrede bulunanlardan yardım isteyerek oğlunu direğin yanından uzaklaştırdı.

O ANLAR KAMERADA

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, B.B.'nin kaldırımda yürüdüğü sırada elektrik direğine temas etmesi ve annesinin müdahale ettiği anlar yer aldı

KAN DEĞERLERİ YÜKSELDİ

Olayın ardından Aynur Bekdemir, oğlunu kendi imkanlarıyla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne götürdü.

Yapılan kontrollerde B.B.‘nin elektrik çarpmasına bağlı bazı kan değerlerinin yükseldiği belirlendi.

TABURCU EDİLDİ

B.B.’nin yaklaşık 12 saat müşahade altında tutulduğu, serum takıldığı, belirli aralıklarla kan tahlili yapıldığı ve EKG çekildiği öğrenildi.

Kalp ritmini takip etmek amacıyla cihaza bağlanan çocuğun, ertesi gün değerlerinin düşmeye başlaması üzerine taburcu edildiği belirtildi.

KALBİNDE SORUN YOK

Anne Bekdemir'in oğlu B.B.’nin olayın ilk gününde elinde hissizlik ve güç kaybı yaşadığı, elini sıkmakta zorlandığı ancak şikayetlerinin zamanla geçtiğini söylediği öğrenildi.

Kardiyoloji bölümünde kontrolden geçirilen çocuğun, elektrik akımına kısa süre maruz kaldığı için kalp kaslarında herhangi bir sıkıntı oluşmadığı bilgisi edinildi.

"ARKADAŞLARIMLA OYNAYAMAM ELEKTRİK ÇARPAR"

Bekdemir’in, oğlunun olayın ardından uzun süre korku yaşadığını, kıyafetlerini çıkarırken oluşan elektriklenmeden bile çekindiğini ve 'Arkadaşlarımla oyun oynayamam, benden onlara elektrik çarpar' dediğini anlattığı öğrenildi.

B.B.’nin yaşanan olayın ardından evdeki prizlere dokunmadığı ve ışıkları ailesine yaktırdığı da belirtildi.