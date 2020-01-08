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İstanbul'da Erdoğan - Putin görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, İstanbul'daki görüşmesi başladı.

AA | 08.01.2020 - 13:44..
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İstanbul'da Erdoğan - Putin görüşmesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Türkiye'de.

TürkAkım doğalgaz boru hattı açılışı için İstanbul'a gelen Putin, geceyi Beşiktaş'taki bir otelde geçirdi.

Tören için Haliç Kongre Merkezi'ne gelen Rus Lider, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

MASADAKİ KONULAR

İki liderin gündemi oldukça yoğun.

Amerika'nın Kasım Süleymani'yi öldürmesi, İran'ın Amerika'ya karşılık vermesi, Libya ve Suriye'de yaşanan gelişmeler...

Erdoğan ile Putin, bu konular üzerine yapacakları değerlendirmelerin ardından açılış töreninde kameralar karşısına geçecek.

İstanbul'da Erdoğan - Putin görüşmesi

AMERİKA RAHATSIZ

Rusya'nın doğalgazını Avrupa'ya taşıyacak proje, Amerika tarafından rahatsızlıkla karşılanıyor.

Avrupa'nın Rus gazına bağımlı olmasını istemeyen Amerikalılar, açık bir şekilde projenin engellenmesi için tehditvari açıklamalarda bulunuyordu.

İstanbul'da Erdoğan - Putin görüşmesi

İstanbul'da Erdoğan - Putin görüşmesi

İstanbul'da Erdoğan - Putin görüşmesi

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İstanbul'da Erdoğan - Putin görüşmesi

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