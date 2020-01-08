İstanbul'da Erdoğan - Putin görüşmesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Türkiye'de.
TürkAkım doğalgaz boru hattı açılışı için İstanbul'a gelen Putin, geceyi Beşiktaş'taki bir otelde geçirdi.
Tören için Haliç Kongre Merkezi'ne gelen Rus Lider, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.
MASADAKİ KONULAR
İki liderin gündemi oldukça yoğun.
Amerika'nın Kasım Süleymani'yi öldürmesi, İran'ın Amerika'ya karşılık vermesi, Libya ve Suriye'de yaşanan gelişmeler...
Erdoğan ile Putin, bu konular üzerine yapacakları değerlendirmelerin ardından açılış töreninde kameralar karşısına geçecek.
AMERİKA RAHATSIZ
Rusya'nın doğalgazını Avrupa'ya taşıyacak proje, Amerika tarafından rahatsızlıkla karşılanıyor.
Avrupa'nın Rus gazına bağımlı olmasını istemeyen Amerikalılar, açık bir şekilde projenin engellenmesi için tehditvari açıklamalarda bulunuyordu.
Pompeo'dan Macaristan'a Türk Akımı'ndan vazgeçme çağrısı haberi