İstanbul'da erkekleri taciz eden kadın için cezai ehliyet tespiti istendi

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Herkes günlerce bu görüntüleri konuştu...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya platformlarında yer alan ve tepki çeken görüntüler üzerine harekete geçti.

İş yerlerine girerek erkekleri taciz ettiği öne sürülen kadının yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Yapılan incelemeler sonucunda kimliği tespit edilen Z.E. (30), dün gözaltına alındı.

Öte yandan Z.E.'nin, psikiyatrik rahatsızlık olan 'Bipolar bozukluğu' bulunduğu öne sürüldü.

CEZAİ EHLİYET TESPİTİ İSTENDİ

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi’ne getirildi.

Savcılık ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüpheli Z.E'nin, cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığının tespit edilmesi için uygun bir sağlık kuruluşunda gözlem altına alınmasına karar verildi.