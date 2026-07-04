İstanbul'da erkekleri taciz eden kadın için cezai ehliyet tespiti istendi
İstanbul'da birçok farklı adreste iş yerlerine giderek erkeklere sözlü ve fiziksel tacizde bulunan ve ardından gözaltına alınan 30 yaşındaki kadın hakkında cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığının tespit edilmesi için bir sağlık kuruluşunda gözlem altına alınmasına karar verildi.
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Herkes günlerce bu görüntüleri konuştu...
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya platformlarında yer alan ve tepki çeken görüntüler üzerine harekete geçti.
İş yerlerine girerek erkekleri taciz ettiği öne sürülen kadının yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.
GÖZALTINA ALINDI
Yapılan incelemeler sonucunda kimliği tespit edilen Z.E. (30), dün gözaltına alındı.
Öte yandan Z.E.'nin, psikiyatrik rahatsızlık olan 'Bipolar bozukluğu' bulunduğu öne sürüldü.
CEZAİ EHLİYET TESPİTİ İSTENDİ
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi’ne getirildi.
Savcılık ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüpheli Z.E'nin, cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığının tespit edilmesi için uygun bir sağlık kuruluşunda gözlem altına alınmasına karar verildi.İstanbul'da erkekleri taciz eden kadın gözaltında
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)