İstanbul'da erkekleri taciz eden kadın gözaltında

Sosyal medya bu rahatsız edici görüntüleri konuşuyor...

İstanbul'da dükkanlara girerek erkekleri taciz eden kadın, sosyal medyanın gündemine oturdu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya platformlarında yer alan ve tepki çeken görüntüler üzerine harekete geçti.

GÖZALTINA ALINDI

İş yerlerine girerek erkekleri taciz ettiği öne sürülen kadının yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

Yapılan incelemeler sonucunda kimliği tespit edilen Z.E. (30), dün gözaltına alındı.

KRONİK BİR PSİKİYATRİK RAHATSIZLIĞI BULUNUYOR

Öte yandan emniyetten alınan bilgiye göre Z.E.'nin, 'Kişinin ruh halinde, enerjisinde, aktivite seviyesinde ve konsantrasyonunda aşırı zıtlıklar oluşturan kronik bir psikiyatrik rahatsızlık olan bipolar bozukluğu rahatsızlığı bulunduğu belirtildi.

Z.E.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor

GÜNDEM OLAN GÖRÜNTÜLER

İlk olayın Ümraniye'deki bir tamirhanede yaşandığı iddia edildi.

Ürün satma bahanesiyle içeri giren kimliği belirsiz kadın, genç bir erkek çalışana rızası dışında yaklaşarak öpmeye çalıştı.

Mağdur çalışanın sert tepki göstererek kendisini dükkandan kovması üzerine şüpheli kadın, asılsız ithamlarda bulunarak hızla olay yerinden uzaklaştı.

BAYRAMPAŞA'DA DEPOYA GİRDİ

Ümraniye'deki skandalın ardından ortaya çıkan ikinci videoda aynı kadının, Bayrampaşa ilçesindeki bir depoda benzer bir yöntem izlediği görüldü.

Erkek depo çalışanına fiziksel temasta bulunarak taciz girişimini sürdüren şüpheli, çevredekilerin duruma müdahale etmesiyle amacına ulaşamadı.

İKİTELLİ'DE ESNAFA ÇATTI

Seri tacizcinin hedefindeki üçüncü adres olan İkitelli'de, kadının bir esnafı doğrudan fiziksel olarak sıkıştırmaya çalıştığı anlar kameralara yansıdı.

Neye uğradığını şaşıran erkek esnaf mesafesini korumaya çalışırken, şüpheli şahıs hakaretler savurarak dükkanı terk etti.

"ÖĞRENCİYİM, KOLONYA SATIYORUM"

Şüphelinin "Öğrenciyim, kolonya satıyorum" yalanıyla ilçe ilçe gezdiğini kanıtlayan dördüncü olay ise Avcılar'da gerçekleşti.

Mağdur çalışanların kararlı duruşu sayesinde fiziksel teması engellenen kadın, olay yerinde yine çevre esnafı suçlamaya yeltendi.

"BANA DOKUNDU, TAHRİK OLDUM"

Öte yandan Cevizlibağ ve Sancaktepe bölgelerinde kayda alınan görüntüler, kadının daha geniş bir alana yayıldığını gösterdi.

Şüphelinin reddedildiği her dükkanda, "Bana dokundu, tahrik oldum" diyerek tersine mağduriyet algısı yaratmaya çalıştığı öğrenildi.