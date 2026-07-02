İstanbul'da erkekleri taciz eden kadının görüntüleri gündem oldu

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İzleyenler gözlerine inanamıyor...

İstanbul'da, dükkanlara girerek erkekleri taciz eden kadın sosyal medyanın gündemine oturdu.

Hemen hemen her gün yeni bir görüntü ortaya çıkmaya başladı.

İLK OLAY TAMİRHANEDE YAŞANDI

İlk olayın Ümraniye'deki bir tamirhanede yaşandığı iddia edildi.

Ürün satma bahanesiyle içeri giren kimliği belirsiz kadın, genç bir erkek çalışana rızası dışında yaklaşarak öpmeye çalıştı.

Mağdur çalışanın sert tepki göstererek kendisini dükkandan kovması üzerine şüpheli kadın, asılsız ithamlarda bulunarak hızla olay yerinden uzaklaştı.

BAYRAMPAŞA'DA DEPOYA GİRDİ

Ümraniye'deki skandalın ardından ortaya çıkan ikinci videoda aynı kadının, Bayrampaşa ilçesindeki bir depoda benzer bir yöntem izlediği görüldü.

Erkek depo çalışanına fiziksel temasta bulunarak taciz girişimini sürdüren şüpheli, çevredekilerin duruma müdahale etmesiyle amacına ulaşamadı.

İKİTELLİ'DE ESNAFA ÇATTI

Seri tacizcinin hedefindeki üçüncü adres olan İkitelli'de, kadının bir esnafı doğrudan fiziksel olarak sıkıştırmaya çalıştığı anlar kameralara yansıdı.

Neye uğradığını şaşıran erkek esnaf mesafesini korumaya çalışırken, şüpheli şahıs hakaretler savurarak dükkanı terk etti.

"ÖĞRENCİYİM, KOLONYA SATIYORUM"

Şüphelinin "öğrenciyim, kolonya satıyorum" yalanıyla ilçe ilçe gezdiğini kanıtlayan dördüncü olay ise Avcılar'da gerçekleşti.

Mağdur çalışanların kararlı duruşu sayesinde fiziksel teması engellenen kadın, olay yerinde yine çevre esnafı suçlamaya yeltendi.

GÖRÜNTÜLERİN ARDI ARKASI KESİLMEDİ

Öte yandan Cevizlibağ ve Sancaktepe bölgelerinde kayda alınan görüntüler kadının daha geniş bir alana yayıldığını gösterdi.

Şüphelinin reddedildiği her dükkanda "Bana dokundu, tahrik oldum" diyerek tersine mağduriyet algısı yaratmaya çalıştığı öğrenildi.

RESMİ BİR AÇIKLAMA YAPILMADI

Sosyal medyada geniş yankı uyandıran görüntüler sonrası olayla ilgili resmi makamlardan henüz açıklama yapılmadı.