İstanbul'da fırıncılar ekmeğe zam istedi

Ekmek fiyatlarında yeniden zam gündemde.

Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar, İstanbul'da ekmeğin fiyatının 2016'da 1,25 lira olarak belirlendiğini anımsatarak, o günden bu yana artış olmadığını bildirdi.

Bazı fırınların ekmeği 1,5 liradan satsa da açıklanan rakamın hala 1,25 olduğunu aktaran Kolivar, 2016'da bu yana fırıncı esnafının tüm girdi ürünlerinin katlanarak arttığını anlattı.

"TÜM KALEMLERDE ARTIŞ YAŞANDI"

Kolivar, "Undan doğal gaza, asgari ücretten elektriğe, kiradan, akaryakıta ekmeğin girdi fiyatına dahil olan tüm kalemlerde artış yaşandı. Bazı kalemlerde 2-3 kata varan artışlar yaşanmasına rağmen ekmeğin resmi olarak açıklanan fiyatı 3-4 yıldır hala aynı." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DA 3 BİN 700 FIRIN VAR

İstanbul'da 3 bin 700 fırın bulunduğunu bildiren Kolivar, bunların bin 700 tanesinin ruhsatsız olduğunu, ruhsatsız fırınların sigortasız işçi çalıştırdığını ve yeterince denetlenemediğini savundu.

Kolivar, fırıncı esnafının yaşadığı tüm sıkıntılara rağmen ayakta durmaya çalıştığını savunarak, böyle bir durumda bazı girdilerde yaşanan ani artışlara anlam veremediklerini bildirdi.

MAYAYA YÜZDE 40 ZAM

Ekmek için kullandıkları mayayı son bir haftaya kadar 50 liraya aldıklarını aktaran Kolivar, açıklamasını şöyle sürdürdü: "Ancak maya fiyatları yüzde 40 artışla 70 liraya çıktı. Şu anda fırıncılar mayayı 70-75 liraya alabiliyor. Artışın neden kaynaklandığını soruyoruz mantıklı bir cevap alamıyoruz. Biz, 2016'dan beri doğal gazdan elektriğe, akaryakıttan asgari ücrete kadar tüm girdilerimiz önemli oranlarda artmasına rağmen aynı fiyata ekmek satmaya çalışıyoruz. Elimizi taşın altına koymamıza rağmen maya gibi her ekmekte kullandığımız bir girdinin birden bire yüzde 40 artmasına anlam veremiyoruz. Bu konuda üreticilerin zam kararlarını gözden geçirmelerini ve zammı geri çekmelerini talep ediyoruz."

EKMEĞİ UCUZA SATIYORDU, MAHKEMEYE VERDİLER

İstanbul'da ekmeğe zam tartışması gündemdeki yerini korurken, Bursalı fırıncıların gündeminde Kazım Balaban var.

Balaban, 30 yıldır unu peşin satın alıp, kira ve komisyon ödemediği için ucuz fiyatla ekmek satıyordu.

Vatandaşların takdirini kazanan fırıncı Kazım Balaban, haksız rekabet yaptığı iddiasıyla diğer fırıncılar tarafından mahkemeye verildi.

ZORLA ZAM YAPTIRDILAR

Uzun müddet ucuz ekmek satmak için mücadele eden fırıncı, hakkında açılan davayı kaybedince istemeyerek de olsa ekmek fiyatlarına zam yapmak zorunda kaldı.

Bunu iş yerinin duvarına astığı yazıyla duyuran Balaban, müşterilerinin büyük desteğini aldı.

30 yıldır bu fırından ucuz ve kaliteli ekmek alan müşteriler ise karara tepki gösterdi. 1 liraya satılan 400 gram ekmek 1 lira 25 kuruşa çıkarken, 2 liraya satılan 800 gram ekmek 2 lira 50 kuruşa satılmaya başlandı.