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İstanbul'da fırtına 2 gündür devam ediyor

Pazar akşam saatlerinde etkisini göstermeye başlayan fırtına yarın sabah İstanbul'u terk edecek.

AA & Ensonhaber | 07.01.2020 - 17:47..
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İstanbul, son 2 gündür sağanak yağmur ve şiddetli rüzgarların etkisinde. Megakent'i etkisi altına alan fırtına için son saatler.

ORTALAMA 60 KG YAĞIŞ DÜŞTÜ

Pazar günü akşam saatlerinden itibaren kaydedilen yağış miktarları incelendiğinde Salı saat 07.00 itibari ile en fazla yağış, Eyüpsultan Hamidiye (108.6 kilogram/metrekare), Şişli (100 kilogram/metrekare), Beykoz (kilogram/metrekare) ilçelerinde ölçüldü. En az yağışlar Silivri (25 kilogram/metrekare), Büyükçekmece Kamiloba (38 kilogram/metrekare) gibi batı ilçelerimizde kaydedildi. İl genelinde ortalama 60 kilogram/metrekare yağış kaydedildi.

İstanbul'da fırtına 2 gündür devam ediyor

RÜZGARIN HIZI 100 KM'Yİ BULDU

Barajlardaki doluluk oranı ise yaklaşık yüzde 4 artarak yüzde 43,77’ye ulaştı. En yüksek rüzgâr hızları Kartal Aydos saatte 104.4 kilometre Beykoz Anadolu Feneri saatte 97.7 kilometre YSS Köprüsü saat 92.1 kilometre olarak ölçüldü.

İstanbul'da fırtına 2 gündür devam ediyor

ÇARŞAMBA SABAH ETKİSİNİ KAYBEDECEK

İstanbul genelinde kuvvetli, yer yer tam fırtına (65-100 kilometre/saat) şeklinde etkili olan rüzgârlar ile birlikte kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin Çarşamba sabah saatlerine kadar devam edeceği, ardından bölgemizi terk edeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da fırtına 2 gündür devam ediyor

İstanbul'da fırtına 2 gündür devam ediyor

İstanbul'da fırtına 2 gündür devam ediyor

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