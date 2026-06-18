İstanbul'da gecekondu alev alev yandı

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

İstanbul'da gece saat 23.00 sıralarında İstanbul Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Mahallesi 848. Sokak üzerindeki bir gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

GECEKONDUDA HASAR MEYDANA GELDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülürken, gecekonduda maddi hasar meydana geldi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.