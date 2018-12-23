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İstanbul'da hava sıcaklıkları 4 derece düşecek

Yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye bu haftadan itibaren soğuk ve kar yağışlı bir havanın etkisine girecek.

İHA | 23.12.2018 - 10:53..
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Kuzey iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nın kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da hava sıcaklıkları 4 derece düşecek

BUZLANMA VE DON BEKLENİYOR

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’nun batı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak, İç ve Doğu Anadolu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’da buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar, güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esecek.

İstanbul'da hava sıcaklıkları 4 derece düşecek

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK

İstanbul'da salı günü başlayacak sağanak yağışın daha sonra kar yağışına dönmesi bekleniyor. İstanbul'da etkisini gösterecek olan kar yapışı Perşembe günü de devam edecek. İstanbul'da hava sıcaklığı 4- 6 dereceye kadar düşecek.

İstanbul'da hava sıcaklıkları 4 derece düşecek

(İstanbul'un 10 günlük hava durumu tahmini)

BAZI İLLERDE GÜNÜN EN YÜKSEK SICAKLIKLARI

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve yer yer karla karışık yağmurlu 7

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 12

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 15

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı 17

Antalya: Parçalı bulutlu 17

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 14

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden sonra yağmurlu 14

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde hafif kar yağışlı 0

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden sonra yağmurlu 11

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