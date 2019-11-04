İstanbul'da ıspanaktan zehirlenenlerin sayısı artıyor

İstanbul'da ıspanaktan zehirlenme şikayetiyle vatandaşlar hastanelere başvurmaya devam ediyor.

Esenyurt’ta aynı marketten aldıkları ıspanakları yedikten sonra 44 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurmuştu.

"19 VATANDAŞIN TAKİBİ VE TEDAVİSİ DEVAM ETMEKTEDİR"

İl Sağlık Müdürlüğü vakalarla ilgili şu ifadelere yer verildi: "Medyada yer alan “İstanbul’da Yemek Yiyen Çok Sayıda Kişi Zehirlendi” başlıklı haberlere ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek görülmüştür. 01-03 Kasım 2019 tarihleri arasında İstanbul geneli sağlık tesislerimize gıda zehirlenmesi (ıspanak ve ıspanağa benzer bitkiler) sebebiyle 44 vatandaşımız hastanelere başvurmuş olup, bunların 25 tanesi taburcu olmuştur. Geriye kalan 19 tanesinin ise takibi ve tedavisi acil gözlem servislerinde devam etmektedir. Şu ana kadar hastanelerimize toplam başvuran hastalarımızın hayati tehlikesi bulunmadığı gibi ilgili süreç; İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İstanbul Valiliğimizce yakından takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ISPANAKLARIN İÇİNE ZEHİRLİ OT EKLEDİLER İDDİASI

Öte yandan satılan ıspanakların arasına adamotu denilen zehirli otu eklediler iddiası da gündemde. Bu bitkinin içindeki bileşenler, zehirli tenanları ve asitleri içerdiği için insan sağlığına zarar veriyor. Bitkiyi kopartırken yaralarsanız ortaya çıkan koku aracılığıyla salgılanan asidin zehirleme etkisi var. Aşırı tüketildiğinde de baş ağrısı ve mide bulantısına neden olmakta.

(Zehirli ot: Adamotu- mandragora autumnalis)

HASTA YAKINLARI YAŞANANLARI ANLATTI

Zehirlenmeden sonra hastanede tedaviye alınan Ahmet Gül'ün oğlu Sami Gül, iş yerinde pişirilen ıspanağı yiyen 8 kişinin zehirlendiğini belirterek, "Çok net bilgi sahibi olmamakla birlikte, 3-4 saat önceydi. Telefon alıyoruz kardeşimden, babam ve diğer kardeşim, 4 kardeşiz biz zaten. Zehirlendiklerini, hastaneye geldiklerini söylediler. Ispanak yemişler diye biliyoruz. Ispanağın yanında bir sebze yada ot varmış. Adını da tam telaffuz edemiyorum. Marketten alışveriş yapıyorlar. Ispanak alıyorlar. Getiriyorlar, bir kaç saat sonra pişiriyorlar. 8 kişi yiyorlar. Çapa'da da var şu anda. Sarıgazi diye duydum. Bir kaç hastanede var. Ama ilk gittikleri yer Haseki Hastanesi. Oradan farklı hastanelere göndermişler. İşyerinden 8 kişi, ıspanak zehirlenmesi yaşıyor. Buradakiler, birisi babam birisi kardeşim.

"BABAMIN DURUMU CİDDİ KIRMIZI BÖLGEDE"

Biraz önce kardeşimle konuştum. Normal değil ama normale doğru gidiyor. Babamın durumu ciddi zannediyorum. Çünkü kırmızı bölge dedikleri bir yer var. Yoğun bakım herhalde dereceleri var. Şu an müşahede altında kendinde değil" dedi.

İstanbul'da ıspanaktan zehirlenme vakaları devam ediyor

(Zehirli ot: Adamotu- mandragora autumnalis)









