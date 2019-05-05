İstanbul'da israf önlemleri alınacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu Yenikapı'da vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada başkanlığı döneminde yapacaklarına dair yol haritasını anlatan İmamoğlu, israfa karşı mücadele başlatılacağının sözünü verdi.

"ÇARÇUR ETME DÖNEMİ BİTMİŞTİR"

Ekrem İmamoğlu, "Ramazan ayına giriyoruz. En önemli şeylerden birisi israf. Türkiye'nin kurumlarında, İBB'de israfın önüne geçeceğiz. İsraf yok, sizin paranızı çarçur etme dönemi bitmiştir. Her kuruşunuza sahip çıkacağız.

MAKAM ARAÇLARIYMIŞ, ŞATAFATMIŞ...

Makam araçlarıymış, şatafatmış, bu dönemin bittiğini İstanbul'da Türkiye'ye göstereceğiz, size söz veriyorum. Bunu siyasi sorumluluğumla, aile terbiyemden, kişiliğimden, Allah'a olan inancımdan ve korkumdan dolayı yapacağız. Kul hakkı yemeyeceğiz." şeklinde konuştu.