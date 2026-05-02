İstanbul'da kayınvalidenin silahla vurduğu gelin, hayatını kaybetti
Şişli'de eşi cezaevinde bulunan 25 yaşındaki Burçin Şahin ile birlikte yaşadığı kayınvalidesi Menekşe K. arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüşürken, kayınvalide gelinini silahla vurarak öldürdü. Kayınvalide gözaltına alındı.
Gelin-kaynana kavgası, bu kez kanlı bitti.
İstanbul Şişli'de bulunan 4 katlı bir binanın ikinci katındaki daireden silah sesleri yükseldi.
KAYNANA GELİN KAVGASI SİLAHLI KAVGAYA DÖNDÜ
25 yaşındaki Burçin Şahin ile, Feriköy Kurtuluş caddesinde birlikte yaşadığı kayınvalidesi Menekşe K., arasında tartışma çıktı.
İkili arasındaki tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü.
SİLAHLA PEŞ PEŞE ATEŞ ETTİ
Kavga sırasında Menekşe K. evde bulunan silahla art arda Şahin'e ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
KAYNANA GÖZALTINA ALINDI
Polis ekipleri, şüpheli Menekşe K.'yi olay yerinde ruhsatsız silahla yakaladı.
Menekşe K. ekipler tarafından gözaltına alındı.
Polis ekipleri evin çevresini güvenlik şeridi çekerek kapattı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Burçin Şahin’in hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yeri inceleme ekipleri dairede incelemelerde bulundu.
Ekipler, inceleme sonucu 3 adet boş kovan buldu.
6 YIL 8 AY HAPİS CEZASI ÇIKTI
Şişli Asayiş Büro Amirliği'ne teslim edilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Menekşe K.’nin suç kaydı olmadığı, ancak 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunduğu öğrenildi.