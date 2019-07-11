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İstanbul'da Kurban Bayramı'nda ulaşım ücretsiz olacak

İBB Meclisi'nden geçen karara göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Kurban Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve okulların açılacağı 9 Eylül'de otobüsler ücretsiz hizmet verecek.

AA | 11.07.2019 - 15:27..
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Ekrem İmamoğlu başkanlığında toplandı.

Meclis'te 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü, Kurban Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve okulların açılacağı 9 Eylül'de otobüslerin ücretsiz hizmet vermesi konusu görüşülürken, karara bağlandı.

15 TEMMUZ'DA ÜCRETSİZ

Buna göre en yakın tarih 15 Temmuz'de toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vermesi kararlaştırıldı. 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü düzenlenecek olan etkinlik ve anma programları ile benzeri organizasyonlara rahatlıkla iştirak edebilmeleri için 15 Temmuz 2019 Pazartesi günü saat 06.00 ile 16 Temmuz günü 2019 Salı günü saat 06.00 arasında istanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu ulaşım araçlarında ücretsiz yolculuk yapılabilmesine olanak sağlanmış oldu.

4 GÜN BOYUNCA ÜCRETSİZ

Bir diğer karar 4 günlük Kurban Bayramı'na yönelik alındı. Buna göre, Kurban Bayramı süresince 11 Ağustos saat 06.00 ile 14 Ağustos saat 24.00'e kadar İstanbul'daki istanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek. İBB Meclisi, ağustosta tatile gireceği için karar erkenden alındı.

30 Ağustos Zafer Bayramı ile eğitim ve öğretim döneminin başlayacağı 9 Eylül tarihinde de toplu taşıma ücretsiz olacak.

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