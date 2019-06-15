İstanbul'da otoparkta 6 otomobili ezdi

İstanbul Güngören’de, sabah saatlerinde lüks cipine binen sürücü, sitenin açık otoparkından çıkmak istedi.

ARAÇLARDA AĞIR HASAR VAR

Cipi ile manevra yapan sürücü park halindeki bir araca çarptı. Gaz pedalını bir türlü bırakmayan sürücü, otopark içerisinde park halinde olan bir aracın üzerine çıkarak 4 aracın daha üstünden gittikten sonra yola inerek durabildi. İlginç olay sonucunda 6 araçta ağır maddi hasar meydana gelirken, film sahnelerini aratmayan o kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Güngören'de lüks cip 6 otomobili ezdi

LÜKS CİPLE 6 ARACI EZDİ

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, lüks cip park halindeki bir araca çarparak sürüklüyor. Cip ardından otoparktaki araçların üstüne çıkıyor. Bir araçtan diğer araçların üstüne çıkan cip 5 aracı daha biçtikten sonra yola iniyor. Cip dururken, araçlarda maddi hasar olduğu görülüyor.



