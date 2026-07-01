İstanbul'da metrobüste yankesicilik: Yoğunluktan yararlanarak cep telefonunu çaldı

İstanbul yoğunluğu çeşitli suçlara da uygun ortam doğuruyor.

En sık yaşananlardan biri ise 'yankesicilik' oluyor.

Kalabalık, hızlı yaşam ve yoğunluktan faydalanan fırsatçılar, vatandaşın değerli eşyalarını saniyeler içinde çalıp kaçıyor.

YANKESİCİLİKLE TELEFONUNU ÇALDI

Buna bir örnek de Avcılar'da yaşandı.

Metrobüste harekete geçen hırsız, yoğunluktan faydalanarak 17 yaşındaki F.E.D. isimli şahsın telefonunu çaldı.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

O anlar ise araç içindeki kameraya yansıdı.

Hırsızlık olayın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

YAKALANAN ŞÜPHELİ, TUTUKLANDI

Telefonun metrobüs içerisinde yankesicilik yöntemiyle çalındığı tespit edilirken, olayın şüphelisi olduğu belirlenen 49 yaşındaki S.U. yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheli, 'yankesicilik' suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.