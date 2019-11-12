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İstanbul'da ölü bulunan İngiliz askerle ilgili suçlama

İngiliz Parlamentosu Dışilişkiler Komisyonu Başkanı Tom Tugendhat, İstanbul'da ölü bulunan eski İngiliz askeri ile ilgili Rusya'yı suçladı.

AA | 12.11.2019 - 11:21..
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İngiliz Parlamentosu Dışilişkiler Komisyonu Başkanı Tom Tugendhat, dün İstanbul'da ölü bulunan Suriye'de eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier ile ilgili Financial Times gazetesine açıklama yaptı.

"RUS YETKİLİLER ONU SIK SIK SUÇLADI"

Tugendhat, Le Mesurier'in ölümüne ilişkin, "Suriye'de insan haklarını savunma konusunda yaptığı kahramanca çalışma ona pek çok düşman kazandırdı ve Rus yetkililer onu sık sık terör örgütleriyle ilişkili olmakla suçladı." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da ölü bulunan İngiliz askerle ilgili suçlama

(İstanbul'da ölü bulunan İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier)

'HÜKME VARMAK İÇİN ERKEN'

Tugendhat, Le Mesurier'in ölümüyle ilgili soruşturmaya İngiliz yetkililerin de dahil olması gerektiğini kaydetti. Öte yandan Daily Telegraph gazetesi de İngiliz istihbarat örgütleri ve hükümetinin, Le Mesurier'in ölümüyle ilgili gelişmeleri yakından izlediğini, ancak ölüm nedeniyle ilgili bir hükme varmak için erken olduğunu düşündüklerini aktardı.

"HEDEF HALİNE GELDİ"

Gazete, ismi açıklanmayan bir Suriye uzmanının da görüşlerine yer vererek, Le Mesurier'in "akılalmaz bir baskı altında olduğunu" ve "hedef haline geldiğini" yazdı.

İstanbul'da ölü bulunan İngiliz askerle ilgili suçlama

KRALİÇE'DEN NİŞAN ALMIŞTI

Suriye'de faaliyet gösteren ve Beyaz Baretliler adıyla tanınan yardım örgütünün kurucusu olarak bilinen Le Mesurier, 2016'da İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'ten Britanya İmparatorluğu nişanı almıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Le Mesurier'i İngiltere'nin dış istihbarat servisi MI6'nın çalışanı olmakla suçlamış, MI6'nın Balkanlar ve Orta Doğu operasyonlarında görev aldığını iddia etmişti.

BİRÇOK ÜLKEDE GÖREV YAPTI

Singapur'da asker bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Le Mesurier'in, İngiltere'nin ünlü askeri akademisi Sandhurst'tan mezun olduğu, görev yerleri arasında Kuzey İrlanda, Bosna Hersek ve Kosova’nın bulunduğu belirtiliyor.

Le Mesurier’in, ölümü sırasında evde bulunan eşiyle geçen yıl evlendiği ifade ediliyor. Le Mesurier, dün Beyoğlu'ndaki evinin önünde ölü bulunmuştu.

Eski İngiliz askeri İstanbul'da öldü- HABERİ

İstanbul'da ölü bulunan İngiliz askerle ilgili suçlama

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